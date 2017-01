Ghelamco hoopt nog altijd tegen 2020 het Eurostadion te bouwen. Ghelamco hoopt nog altijd tegen 2020 het Eurostadion te bouwen.

De bouw van het Eurostadion op Parking C is opnieuw een stap verder weg. De gemeenteraad van Grimbergen besliste donderdagavond een buurtweg, die over parking C loopt, niet af te schaffen. Zo dreigt een extra procedureslag voor bouwheer Ghelamco.