"Liever bijgestuurd door videoref, dan het achteraf moeten komen uitleggen"

"Als videoref zitten we in een busje uitgerust met allerlei schermen en apparatuur waarmee we kunnen zoomen, stilzetten, etcetera. We hebben alle tools om een clipje door te sturen naar de scheidsrechter op het veld, maar doen dat nog niets", vertelt Pots.

"De FIFA heeft vier situaties omschreven waarin de videoref mag tussenkomen (goal of niet, rode kaart of niet, penalty of niet of wanneer een verkeerde speler wordt aangeduid). Bij twee van de vier situaties is interpretatie mogelijk (penalty en rode kaart). Die fases zet de videoref klaar op een scherm voor de hoofdscheidsrechter, zodat hij de fase kan herbekijken."

"Wat de valkuilen zijn voor videoscheidsrechters? Het gaat om sleutelfases. De verantwoordelijkheid zorgt voor druk. Daarnaast is er tijdsdruk.

"Een disciplinaire beslissing als een rode kaart kan vijf minuten na de fase nog bijgestuurd worden, maar bij een speltechnische fase moet de beslissing vallen voor de bal opnieuw in het spel is. Bijvoorbeeld als de scheidsrechter fluit voor een schwalbe, maar de videoref denkt toch dat het penalty is."

Pots was zelf jaren hoofdscheidsrechter op het hoogste niveau in België. Zou hij het leuk hebben gevonden om door een videoref gecorrigeerd te worden? "Ik heb een videoref toch gemist, ja."

"Iedereen weet dat scheidsrechters in een match vijf tot tien procent van de fases verkeerd inschatten. Daar zijn studies over. Een videoref zal dus wel eens een verkeerde beslissing van de scheidsrechter op het veld aan het licht brengen, maar liever dat dan het achteraf te moeten komen uitleggen."