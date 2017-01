Belgische voetbalbeloften kennen tegenstand in kwalificaties EK 2019

De Belgische belofteploeg wordt gecoacht door Johan Walem. Hij kan beschikken over spelers die geboren werden in 1996 of later.

Voor het EK 2017 dit jaar in Polen was de Belgische U21 (met namen als Bakkali, Praet en Musonda) lang in de running, maar finaal liep het nog mis. Bondscoach Walem had toen felle kritiek op de mentaliteit van enkele van zijn spelers (zie lees ook).

België zit in de zesde van negen groepen. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door. De vier beste tweedes kampen nog eens voor twee tickets in play-offs.