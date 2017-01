Georges Leekens neemt (na nog geen 3 maanden) ontslag als bondscoach van Algerije

Op 28 oktober 2016 zette Leekens zijn handtekening onder een contract bij de Algerijnse voetbalbond. Onze landgenoot verbond zijn lot tot 2019 aan het Afrikaanse land en maakte een week later zijn selectie bekend voor de Afrika Cup, het eerste grote doel.

Maar dat Afrikaanse landenkampioenschap is maandag met een sisser afgelopen voor Algerije en Leekens. Door het 2-2-gelijkspel tegen Senegal eindigde Algerije pas als derde in zijn groep met 2 punten.

"Ik ben trots op onze prestatie. Dit was een belangrijke match met het oog op de toekomst", zei Leekens na de uitschakeling. "Dit toernooi is een ontgoocheling, maar ik ben er zeker van dat we er zullen staan op het WK in Rusland."

Een dag later kwam de Algerijnse bond met het nieuws naar buiten dat Leekens het voor bekeken houdt.

