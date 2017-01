Vanhaezebrouck: "De bondscoach moet Witsel niet meteen aan de kant schuiven"

Op stage in Spanje vermaakten de Gent-spelers zich in een oefenwedstrijdje tegen de Chinese eersteklasser Yanbian. Ze scoorden maar liefst elf keer. "Het niveau van de Chinese ploegen is echt niet hoog. Het is misschien zelfs nog lager dan ik eerst gedacht had", zei coach Hein Vanhaezebrouck gisteren na de match aan RTBF.