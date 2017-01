Koeman: "Belfodil stond op ons lijstje, maar we willen hem niet meer"

De Premier League-club bevestigt dat er gesprekken geweest zijn tussen beide clubs, maar de speler zal uiteindelijk niet naar Engeland komen. "Hij was een van de spelers op onze lijst", zei coach Ronald Koeman.

"We hadden de mogelijkheid om hem te kopen, maar we hebben besloten om hem toch niet te halen." De trainer wou niet veel meer details prijsgeven, maar er zou onenigheid geweest zijn over de transfersom en de trainer had twijfels over de meerwaarde die Belfodil zou zijn voor het team.

"Ik wil geen nieuwe spelers aantrekken om onze kern te vergroten. Ik wil alleen spelers die het team beter zullen maken."