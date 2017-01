Red Flames verslaan Frankrijk B in oefengalop: "Goed dat we 2017 beginnen met zege"

Vanmechelen zorgde voor de 0-1 bij de rust, Coryn verdubbelde de score na de pauze. Frankrijk kon nog milderen. Bondscoach Serneels was tevreden: "Het is goed dat we het jaar kunnen starten met een overwinning. Iedereen zat van bij de start goed in de wedstrijd en speelde gezond agressief."

De Red Flames keren nu terug naar het Belgian Football Centre voor het vervolg van de stage.

Van 1 tot 8 maart staat de Cyprus Cup op het programma met matchen tegen Zwitserland, Italië en Noord-Korea. Op 11 april komt Schotland in Leuven oefenen, op 13 juni komt vicewereldkampioen Japan naar Leuven. Allemaal richting EK, van 16 juli tot 6 augustus in Nederland. België zit daarin in een groep met Denemarken, Noorwegen en Nederland.