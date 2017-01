Bondscoach Red Flames: "Bij sommige speelsters leeft het EK al net iets te veel"

Tessa Wullaert (Wolfsburg) is een van de speerpunten van de Belgische ploeg. "Nog 6 maanden, maar het gaat snel. We zijn goed bezig en proberen ontspannen te blijven. Als je het leuk vindt, dan presteer je nog altijd het best."

"Dit EK is sowieso al een hoogtepunt, maar ik hoop dat we geen geblesseerden hebben en dat we er iets moois kunnen doen. We moeten het hebben van onze teamspirit en ik hoop dat we het de grote ploegen lastig kunnen maken."