Krijgt voetbal een hockey-make-over met shoot-outs en geen buitenspel?

Het brainstormlijstje van Van Basten is nog lang niet klaar. Zo zou een verdediger niet meer dan vijf fouten per wedstrijd mogen maken, zoals in het basketbal.

Ook de voetbalkalender zou kunnen worden beperkt tot maximaal vijftig wedstrijden per seizoen. En de "dode momenten" in een match moeten volgens hem worden beperkt tot het strikte minimum, zeker in de slotminuten. Zo zouden teams geen tijd meer mogen rekken met wissels op het allerlaatste moment.