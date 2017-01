Vilvoorde tekent bezwaar aan tegen Eurostadion: "Overlast door files en fijn stof"

Er zal overlast komen qua mobiliteit. Maar files is één zaak, ook het fijn stof en de luchtproblematiek zullen nog toenemen.

"Wij vrezen - en dat is nogal duidelijk - dat de realisatie van het hele project nogal wat overlast zal veroorzaken naar mobiliteit met veel files en vaststaan."

"Files is één zaak, maar het fijn stof en de luchtproblematiek, die daar al acuut een probleem vormt, zullen enkel nog maar toenemen. Het enige wat ons rest is om effectief bezwaar in te dienen."

Bouwpromotor Ghelamco wil deze zomer beginnen te bouwen om het Eurostadion tijdig klaar te hebben voor het EK. Maar de bouwvergunning is er nog niet en alvast Vilvoorde zal beroep aantekenen als de vergunning er komt.