Primeur: dit jaar wordt ook een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt

De Gouden Schoen bekroont sinds mensenheugenis elk jaar de beste voetballer op de Belgische velden. Voor het eerst krijgt de verkiezing dit jaar een vrouwelijk tintje met een Gouden Schoen voor vrouwen.

Er is wel een klein verschil met de mannen, want bij de dames gaat het niet om de beste speelster in de Belgische competitie, wel om de beste met de Belgische nationaliteit. Met andere woorden: ook meisjes en vrouwen die in het buitenland spelen, komen in aanmerking.

Er zijn 10 genomineerden, allemaal internationals. De topfavorieten zijn Tessa Wullaert (Wolfsburg), Janice Cayman (Montpellier) en Aline Zeler (Standard).

"Mijn meisjes verdienen het om in de schijnwerpers te staan", zegt bondscoach Ives Serneels in HLN. "De Gouden Schoen is de prijs met de meeste uitstraling."

"Dit is een nieuwe deur die opengaat, al is het afwachten hoe de buitenwereld daarop reageert. In het verleden heeft me dat soms ontgoocheld, maar even dikwijls werd ik positief verrast. Ik hoop nu op het laatste, want dit kan een nieuwe stap zijn in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal."