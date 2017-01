UEFA waarschuwt: "Negen superrijke clubs niet meer bij te benen"

Volgens de UEFA tekent zich een gevaarlijke trend af waarbij negen clubs het Europese voetbal blijven domineren. Maar liefst vijf daarvan komen uit Engeland: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal en Liverpool. Real Madrid en FC Barcelona houden de Spaanse eer hoog, terwijl ook Bayern München en PSG bij de superelite horen.



In zijn rapport noemt de UEFA die clubs "wereldmerken die over de hele wereld hun enorme supportersgroep weten uit te buiten op nooit geziene schaal."



De negen rijkste clubs rijven jaarlijks elk meer dan 100 miljoen euro binnen aan sponsorgeld. Ze plukken onder meer de vruchten van hun lucratieve tournees in Amerika en Azië en kunnen daardoor steeds grotere deals afsluiten. Bij de 700 andere Europese eersteklassers ligt dat bedrag een stuk lager met minder dan een miljoen euro per jaar.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin (foto) maakt zich in het rapport dan ook zorgen over de toenemende kloof. "We moeten waakzaam blijven voor de sterke groei van de lonen en de toenemende concentratie van inkomsten bij een handvol clubs", zegt de Sloveen.