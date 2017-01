"Voor fietsen in Zuid-Frankrijk is het te vroeg, ik wil eerst nog wat werken"

"Mijn zoektocht naar werk is dus opnieuw begonnen. De bedoeling was om in het Midden-Oosten te blijven, maar ik lees natuurlijk ook de kranten en China is voor mij ook geen probleem."

Wat met België? "Dat is niet aan de orde. Assistent-trainer wil ik zeker niet meer zijn en sinds mijn vertrek bij Charleroi zes jaar geleden heb ik mij geen enkele keer meer kandidaat gesteld bij een Belgische club."

"Ik kan voorlopig terugblikken op een geslaagde trainerscarrière met goede prestaties in Griekenland, Cyprus en Saoedi-Arabië, waar ik moest vertrekken omdat ik niet meteen wilde bijtekenen. De voorzitter had geen zin om te wachten en zo stond ik terug in Brussel."

"Thuis is het de muren oplopen. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan. Ik ben nog maar net 50 geworden en ben niet klaar om niets te doen. Ik ga vaak fietsen in Zuid-Frankrijk met mijn vader van 77. Voor hem kan dat wel de bedoeling zijn, voor mij nog niet. Ik wil eerst nog wat werken."