Leo Van der Elst over Swat: "Ik verlies mijn broer, maar ook mijn idool"

"Ik probeerde het later ook als profvoetballer en ik kon altijd bij hem terecht met al mijn vragen. Ik verlies niet alleen mijn broer, maar ook mijn idool en mentor."

Wat voor een voetballer was hij? "In zijn tijd was hij wereldklasse. Hij was enorm snel en had een neus voor goals. Als hij alleen voor doel kwam, was het meestal bingo. Hij had heel veel kwaliteiten en zou ook in het hedendaagse voetbal een fantastische speler zijn. Ik las ergens een vergelijking met Eden Hazard en dat klopt ook wel."

"Hij was ook een van de eerste Europese spelers die naar Amerika trok. Hij speelde daar met Pelé en Beckenbauer, de beste voetballers ter wereld. Hij was heel trots dat hij daarbij was en kon daar fantastische verhalen over vertellen. Je zou het niet zeggen, maar hij was een beetje een wereldreiziger."