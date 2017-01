Met deze weetjes ben je helemaal klaar voor de start van de Afrika Cup

Twee jaar geleden maakte het team komaf met een lange droogte, maar in deze editie kan het niet rekenen op boegbeeld Yaya Touré (gestopt met de nationale ploeg) en succescoach Hervé Renard (die groepsgenoot Marokko coacht).

Algerije (met bondscoach Georges Leekens) en Senegal krijgen ook een favorietenrol toebedeeld na hun sterke kwalificatiecampagne, met respectievelijk Riyad Mahrez (Leicester) en Sadio Mané (Liverpool) als sterspelers.

Algerije kan vooral rekenen op zijn scorend vermogen. Het maakte in de kwalificatiecampagne 25 goals in 6 wedstrijden en heeft met spits Soudani (7 goals) de topschutter in zijn gelederen. Senegal sprokkelde als enige ploeg dan weer 18 op 18 in de kwalificatie.

Ghana, met Anderlecht-winger Frank Acheampong als Belgische insteek, schopte het in de vorige vijf edities drie keer tot in de halve finales en twee keer tot in de finale. Maar het wacht al sinds 1982 op een nieuwe titel.