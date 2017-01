"Ivoorkust is favoriet, maar ook het Algerije van Leekens heeft veel kwaliteit"

"Ivoorkust kwam uit een moeilijke periode met een oorlog en we wilden een boodschap geven: we kunnen verschillend zijn, maar voor hetzelfde doel zijn we allemaal gelijk. Voor mij heeft in 2015 iedereen gewonnen. Iedereen heeft een bijdrage geleverd."

Heeft de Lokeren-doelman overigens nog contact met toppers zoals Drogba? "Ik heb Didier tijdens mijn vakantie in Abidjan gezien. We hebben een halfuurtje bijgepraat."

"Het was een toevallige ontmoeting, maar ik was zeer blij om hem terug te zien. Hij heeft me veel geholpen."