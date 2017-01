Van Himst: "Swat was een toptalent, heel snel en sluw"

"Hij is samen met Ludo Coeck in de ploeg gekomen en dat waren twee toptalenten. François was heel snel en sluw, een heel grote voetballer."

"Zijn beste positie was misschien op de rechterflank, maar hij kon ook doelpunten maken. In de spits vertrok hij steeds op het goede moment. Hij was heel snel en kon de kansen ook afmaken. Hij ging met de bal aan de voet op zijn man af en raakte er met zijn snelheid ook voorbij. Hij was individueel heel sterk."

"Ook op persoonlijk vlak klikte het", zegt Van Himst. "Ik heb zijn ouders nog goed gekend. Zo hadden we een band toen we elkaar veel zagen, maar dat is wat verwaterd toen François wegging naar New York (transfer naar New York Cosmos, red). Maar het verlies van zo iemand doet altijd pijn."