Lombaerts over niet-selectie EK: "Ik had een traantje kunnen laten"

Rudi Vranckx is geïnteresseerd in het leven van Nicolas Lombaerts in Rusland. "Ik voel me veiliger in Rusland dan in België, toch in Sint-Petersburg", zegt de Rode Duivel.

"Ik lift er bijvoorbeeld veel. Waarom ik lift? Als ik weet dat ik zal drinken", antwoordt Lombaerts. "Daar geldt nultolerantie. Meestal bel ik een taxi, maar soms ben ik gehaast en lift ik."