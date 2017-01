"Swat was zo bescheiden, maar het leven heeft hem niet gespaard"

Dat waren toen de twee wonderkinderen van Anderlecht. Ze zijn samen ongeveer tegelijkertijd in de eerste ploeg gekomen en waren mee de drager van het elftal.

Swat was een zeer goeie voetballer die gemakkelijk scoorde. Hij had een neus voor doelpunten. Hij werd "Mister Europe" genoemd, omdat hij ongeveer 1 keer per 2 wedstrijden in Europa scoorde.

Hij was enorm snel en kwam graag vanaf rechts. Hij was een beetje een valse rechtsachter, die ook als rechtsbuiten en spits speelde. Swat was onwaarschijnlijk koelbloedig in de zestien. Als hij een kans kreeg, dan was het binnen.

Dat is zijn hele carrière zo gebleven, ook in de Europese matchen. Hij was koelbloedig, had snelheid en bewaarde het overzicht wanneer het moest. Tijdens zijn versnelling kon hij nog versnellen. Je kunt hem misschien vergelijken met Frank Acheampong, maar die laatste bewaart het overzicht niet.