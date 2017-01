Aanvoerder Nieuw-Zeeland zette De Bruyne op 1 en negeerde Ronaldo

De Bruyne werd niet vergeten door enkele stemgerechtigden. De Bruyne werd niet vergeten door enkele stemgerechtigden.

Cristiano Ronaldo heeft op de eerste editie van "The Best FIFA Football Awards" de hoofdprijs veroverd. Maar hoe verliep de stemming? Ontdek hier wie punten kreeg van Eden Hazard en Roberto Martinez en wie Kevin De Bruyne in zijn top drie zette.