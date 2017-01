Pro League: "Willen deeltje tv-geld afstaan aan vrouwenvoetbal"

De Pro League wil het Belgische vrouwenvoetbal opwaarderen. De Pro League wil het Belgische vrouwenvoetbal opwaarderen.

Het voorstel om 10 procent van de tv-inkomsten naar het vrouwen- en jeugdvoetbal te laten gaan, is niet in dovemansoren gevallen. "We willen betere omstandigheden voor vrouwenploegen", vertelt CEO van de Pro League Pierre François aan Het Nieuwsblad.