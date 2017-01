"Sta 10 procent van tv-geld af om vrouwelijke profvoetballers basisinkomen te geven"

Door tien procent af te staan, maak je het topvoetbal in België heus niet dood. Het voorstel is nu nog vrij uniek, maar idealiter krijgt het navolging in de rest van Europa.

"De komende weken zitten we samen met enkele spilfiguren in het voetbal en ik hoop dat ze openstaan voor het voorstel. Door tien procent af te staan, maak je het topvoetbal in België heus niet dood. Bovendien willen we investeren in de jeugd en daar plukken de profclubs alleen maar de vruchten van."

"Idealiter krijgt ons voorstel navolging in de rest van Europa. Het is nu nog vrij uniek, maar in België zijn de verschillen dan ook bijzonder groot. Dat is echt niet meer van deze tijd."

Is het verschil tussen het loon van mannen en vrouwen niet gewoon een gevolg van het spel van vraag en aanbod? "Dat is het verhaal van de kip of het ei. Geef vrouwenvoetbal en vrouwelijke topsport in het algemeen meer aandacht, ook in de media. Er is al een positieve tendens, maar er zijn nog veel stappen te zetten."