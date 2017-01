Geen Rode Duivels in de Ploeg van het Jaar van UEFA

De selectie gebeurde op basis van de prestaties bij een Europese club of bij het nationale team in 2016, daarna was het aan het publiek om te beslissen wie deel uitmaakt van de Ploeg van het Jaar.

Alderweireld, De Bruyne en Carrasco kregen niet genoeg stemmen van de Europese voetbalsupporters. Real Madrid is met vier spelers hofleverancier, eeuwige rivaal Barcelona levert drie spelers.

Real-aanvoerder Sergio Ramos kreeg de meeste stemmen achter zijn naam. Gianluigi Buffon is dan weer de oudste speler aller tijden in de Ploeg van het Jaar. Cristiano Ronaldo is er voor de 11e keer bij, een record. Lionel Messi staat er voor de achtste keer tussen.