Acheampong derde Anderlecht-speler op de Afrika Cup

Acheampong is al de derde belangrijke schakel van Anderlecht die erbij is op de Afrika Cup. Eerder werden ook Hanni (Algerije) en Kara Mbodj (Senegal) geselecteerd door hun bondscoaches. Ghana is op het toernooi ingedeeld in groep D met Mali, Egypte en Oeganda.

Verder in de Ghanese selectie enkele grote namen: Baba Rahman (Schalke), Daniel Amartey (Leicester City), Thomas Partey (Atletico Madrid), Asamoah Gyan (Al Ahli) en Jordan Ayew (Aston Villa).

Ghana won de Afrika Cup al vier keer: in 1963, 1965, 1978 en 1982. Het verloor in 2015 de finale van Ivoorkust.