Marokko neemt drie oude bekenden mee naar Afrika Cup

Mbark Boussoufa is momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag bij Al Jazira, Dirar speelt in de Franse competitie bij Monaco en Carcela verdedigt de kleuren van de Spaanse club Granada.

Marokko is in de groepsfase van de Afrika Cup ingedeeld in groep C, met verder Ivoorkust, DR Congo en Togo. Het toernooi begint op 14 januari. Gabon is het gastland.

Marokko won de Afrika Cup een keer: in 1976.