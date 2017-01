Voor Janice Cayman wordt Montpellier niet de eerste ervaring in de Franse competitie. Voor haar transfer naar de VS had Cayman al vier seizoenen gespeeld bij Juvisy.

"Ik ben heel blij met deze transfer", vertelt Cayman over haar deal met Montpellier. "Montpellier volgde me al sinds begin vorige zomer, maar toen had ik mijn zinnen gezet op een avontuur in de VS." Cayman tekende voor drie seizoenen bij de nummer drie in de Franse competitie.