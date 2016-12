Meunier wordt peter van opleidingscentrum mét kunstgras in Bastenaken

"Uiteindelijk heb ik mooie stappen gezet, meerbepaald dankzij het vertrouwen van de staf. Ik kreeg kansen in de beker, de competitie en de Champions League. Ik kon mijn kwaliteiten tonen en dat was dikwijls positief. Ik ben blij met mijn eerste maanden bij PSG en hoop dat dat gaat blijven duren."

"Ik zit aan vier goals en vier assists in alle competities. Niet slecht voor iemand dit een onbetwistbare titularis is. Ook van de vedetten rondom mij kan ik alleen leren."

Meunier is normaal de tweede rechtsback, Serge Aurier de eerste. De Ivoriaan trekt in januari naar de Africa Cup in Gabon, waar de finale op 5 februari gepland is. "Ik hoop dat hij de finale haalt en het toernooi wint. Dat zou voor ons allebei goed zijn. Aurier is een uitzonderlijke speler, onze gezonde concurrentie maakt dat we elkaar verbeteren."