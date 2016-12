Mag binnenkort alleen de aanvoerder met de scheidsrechter praten?

"Heel veel spelers doen tijdens een wedstrijd hun beklag bij de scheidsrechter. Ik ben ervan overtuigd dat hun gedrag beter kan en we moeten dat misschien in de juiste richting sturen", legt Van Basten uit. "Er zijn veel emoties in een match en dat moeten we controleren."

De rugbysport, waar alleen de aanvoerder rechtstreeks met de scheidsrechter mag overleggen, kan als voorbeeld dienen. "We kunnen van elke sport leren en dat geldt ook andersom. Maar we moeten het probleem aanpakken."