De Koster: "Ik zou De Bruyne nooit aanraden om naar China te gaan"

"Een hele goeie voetballer, echt de top van de wereld, kan in de Premier League 500.000 euro per week verdienen. Doe dat maal 50 en je komt op 25 miljoen euro bruto per jaar. In China spreekt men over bedragen van 35 tot 50 miljoen netto per seizoen. Ik denk dat iedereen met gezond verstand zo'n aanbod zou overwegen."

De Premier League mag dus concurrentie verwachten van de Chinese clubs. Moeten de Engelsen bang zijn voor een leegloop? "De Premier League zit nu in de positie waarin het zelf ooit andere landen heeft gebracht. Door het tv-geld hebben zij dat jarenlang gedaan met landen als Nederland en België. Nu is er nog een grotere macht met meer geld opgestaan, dus ik kan begrijpen dat ze beginnen te panikeren."

"Maar het voetbal in China is op dit moment nog niet echt spetterend. In de Premier League zijn zelfs de mindere goden nog zeer bekwame voetballers. Ik zie de kwaliteit van het Chinese voetbal nog niet meteen op hetzelfde niveau komen, maar wie zegt dat dat over een paar jaar niet kan veranderen?"