Bekijk het EK van de Red Flames deze zomer live bij Sporza en één

In de voorbereiding op dat EK nemen de Red Flames het in een oefeninterland op tegen Japan, de vicewereldkampioen. Dat heeft de KBVB bekendgemaakt. De wedstrijd vindt plaats op 13 juni en wordt in Leuven gespeeld. "Dat een topland als Japan aan ons denkt om een oefenwedstrijd te spelen, is een bewijs voor speelsters en staf dat hard werken loont," reageert bondscoach Ives Serneels.

Nog een nieuwtje in de marge: Nederland, een van de tegenstanders van de Red Flames op het EK, heeft zijn coach op de keien gezet. Arjan van der Laan wordt bedankt voor bewezen diensten, maar de Nederlandse bond heeft er naar eigen zeggen onvoldoende vertrouwen in dat Van der Laan de juiste persoon is om de ploeg te begeleiden. Assistent-bondscoach Sarina Wiegman neemt zijn taken voorlopig over.