Twee voormalige FIFA-bobo's geschorst voor het leven wegens corruptie

Rafael Callejas was van 1990 tot 1994 president van Honduras en tot augustus 2015 voorzitter van de Hondurese voetbalbond. Bij de FIFA was hij onder meer lid van de marketing- en televisiecommissie.

In maart van dit jaar pleitte hij voor een rechtbank in New York schuldig in het omvangrijke omkopingsschandaal bij de FIFA. Hij streek 1,6 miljoen dollar aan steekpenningen op en in ruil daarvoor kende hij de tv-rechten voor de WK-kwalifictiematchen van Honduras voor 2014, 2018 en 2022 toen aan het bedrijf Media World.

Ook Alfredo Hawit bekende dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkooppraktijken. Hawit was nog vicevoorzitter van de FIFA, maar ook hij mag nooit meer een job in het voetbal uitoefenen.