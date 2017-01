Laat ons een mailtje op extratime@canvas.be. Stuur meteen deze informatie mee:

Je GSM-nummer

Het aantal mensen dat je mee wenst te nemen

De maandagen waarop je wil komen kijken

Let op: je zult verwacht worden rond 20.45u in onze studio's in Brussel. Vergewis je ervan dat je hier op tijd kan geraken.