Herbekijk de blunder van debuterende doelman Horvath

Michel Preud'homme koos vandaag voor Ethan Horvath in doel, maar bij de Amerikaan ging in het begin van de tweede helft het licht even uit.

Michel Preud'homme koos vandaag voor Ethan Horvath in doel, maar bij de Amerikaan ging in het begin van de tweede helft het licht even uit.