Als een duiveltje uit een doosje: herbekijk de sprintzege van Peter Sagan

Wie komt er als eerste uit de bocht? Het was nagelbijtend afwachten door het uitvallen van de mobiele camera's. En plots was daar Peter Sagan in de voorste linies.

