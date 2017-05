Vertederend familiemoment: Van den Broeck ziet vriendin en zoon in Giro

Jurgen Van den Broeck zat vrijdag mee in de ontsnapping van de dag, toen hij door zijn ploeg terug werd geroepen. Kopman Kruijswijk was niet mee toen het peloton in twee stukken brak. Maar de sportieve ontgoocheling daarover was snel weg toen hij na de rit zijn vrouw en zoon Vince zag. Het leverde mooie beelden op.