Overgetelijke editie: Traksel wint Kuurne-Brussel-Kuurne in apocalyptische omstandigheden

Vervaeke: "Ontgoocheling, maar ook motivatie om harder te trainen"

Louis Vervaeke had zijn zinnen gezet op de bergrit in de Ronde van Abu Dhabi, maar een plaats in de top 10 zat er niet in.

