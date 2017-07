De records van Roger Federer na achtste Wimbledonzege

Roger Federer won Wimbledon in 2003-2007, 2009, 2012, 2017. Roger Federer won Wimbledon in 2003-2007, 2009, 2012, 2017.

Roger Federer heeft nog wat meer geschiedenis geschreven vandaag. De Zwitser, die in augustus 36 jaar wordt, brak in deze Wimbledoneditie enkele records. Zo is hij onder meer de oudste Wimbledonwinnaar in de moderne tijden en won geen man ooit meer Wimbledontitels.