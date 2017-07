Van Herck: "Men onderschat hoe zwaar een tenniscarrière is"

Johan Van Herck is niet verrast door al dat blessureleed. "Er wordt onderschat hoe zwaar een tenniscarrière is, hoe zwaar een leven aan de top is. Als je ziet welke inspanningen zowel Djokovic als Murray vorig seizoen geleverd hebben om die nr 1-positie te halen en de finale van de Masters te spelen... Daar betalen ze nu een prijs voor."



Wie daarentegen wel nog zo fris als een hoentje over het gras van Wimbledon dartelt, is de 35-jarige Roger Federer. "Als je naar de planning van Federer kijkt dit jaar en vorig jaar, dan kan je alleen maar zeggen dat hij daar voor een groot stuk z’n gelijk haalt."



"Langs de andere kant toont het ook aan hoe sterk Federer en Nadal wel geweest zijn de voorbije jaren om dit jaar in jaar uit te doen. Dat Djokovic en Murray zoveel problemen hebben, bewijst hoe moeilijk het is om aan de top te blijven."