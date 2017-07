Fissette over zijn succes met Konta: "Ik krijg felicitaties op straat"

Johanna Konta (WTA-7) maakte indruk in haar kwartfinale tegen Simona Halep. Vanmiddag neemt ze het op tegen Venus Williams. Het Britse publiek staat massaal achter de 26-jarige Britse en haar coach Wim Fissette, die ook al werkte met Victoria Azarenka en Simona Halep.

"Die kwartfinale was een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Het was een superspannende match tussen twee speelsters die hun beste niveau haalden en de sfeer was ongelooflijk. Het publiek was soms misschien zelfs te enthousiast. Maar ik heb er echt van genoten."

"Als coach wil je dat jouw speelster haar beste niveau haalt en dat was ook zo. Het was het beste tennis dat ik haar al heb zien spelen. Ze verloor dan die eerste set na een tiebreak. Dat is mentaal zwaar, maar het publiek heeft haar erdoor geholpen. Als thuisspeelster heb je hier een extra kracht."