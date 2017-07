Clijsters: "Een comeback? Ik ben blij dat ik af en toe gewoon thuis kan zijn"

Tijdens Wimbledon geeft Clijsters commentaar op de BBC. "Het is een heel leuke ervaring. Vorig jaar in Australië heb ik ook al eens commentaar gegeven voor Channel 7. Het is wel een aanpassing. Je moet het op een heel andere manier bekijken dan toen ik nog speelster was."

"Gisteren gaf ik commentaar samen met John McEnroe. Het is heel fijn om naast hem te zitten en te luisteren hoe hij het analyseert. Het klikt goed tussen ons. Vorige week zijn we nog samen naar Kings of Leon gaan kijken."

"We presenteerden samen een radioprogramma en hij zei dat hij naar het concert ging. Hij nodigde me uit en op vijf seconden was het beslist. Plots stonden we samen in Hyde Park in Londen naar het concert te luisteren."