Gerlo: "Tegenstanders weten dat er kansen zijn tegen Nadal op gras"

"De uitschakeling van Nadal is verrassend, want hij was indrukwekkend bezig in zijn vorige wedstrijden", analyseert Gerlo. "Nadal had nog geen set verloren."

"Maar voor wie zijn niveau zag tegen Müller, was het niet verrassend. Nadal stond heel dicht tegen zijn achterlijn waardoor hij nauwelijks tijd had om te reageren op de opslag en het volleywerk van zijn tegenstander."

"Nadal stond voortdurend onder druk. Muller bleef agressief zijn kans gaan en was fysiek helemaal klaar voor de wedstrijd. Müller verdiende de zege meer dan Nadal, vind ik."

"Bovendien speelt het verleden van Nadal op Wimbledon ook een rol. Hij won wel in 2008 en 2010, maar daarna ging hij er achtereenvolgend uit in de tweede, eerste, vierde en eerste ronde. Tegenstanders weten dat er kansen zijn tegen Nadal op gras. Müller heeft dat goed uitgebuit."