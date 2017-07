Mattek-Sands: "Operatie voor ontwrichte knieschijf en gescheurde patellapees"

Onderzoek wees uit dat ze een ontwrichte knieschijf en een gescheurde kniepees opliep. "Het was een van de meest pijnlijke blessures die ik al heb gehad en ik maakte al wat mee in mijn carrière", klonk het emotioneel. Ze zag de beelden nog niet. "Ik haat sportblessures bekijken op tv."

Mattek-Sands heeft een verleden van blessures: in 2008 moest ze geopereerd worden aan haar heup, in 2011 lag haar schouder in de lappenmand, in 2012 brak ze haar grote teen en sukkelde ze met haar rug. En in 2014 ging ze met haar heup nog eens onder het mes.