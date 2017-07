Wickmayer: "Clijsters heeft me heel veel positieve energie gegeven"

Verliezen tegen de nummer 15 van de wereld is geen schande, maar Yanina Wickmayer (WTA-96) was toch teleurgesteld. "Ik heb geen slechte match gespeeld. In de eerste set maakte ik te veel onnodige fouten, maar ik wou zo agressief mogelijk spelen. Waarschijnlijk heb ik net iets te veel risico genomen."

"In de tweede set vond ik dat ik de betere was. Ik bepaalde de rally's en had het voordeel." BIj 4-4 in die set kreeg de Belgische ook drie breakkansen, maar ze benutte die niet. "Ze sloeg toen twee aces. Over die fase ben ik niet teleurgesteld, maar ik was wel gefrustreerd omdat ik voelde dat het verschil niet zo groot was. Ik miste zonder enige twijfel vertrouwen en overtuiging om echt het verschil te maken."

"Ik heb gewoon nood aan een zege tegen een speelster van haar kaliber om me opnieuw te lanceren."