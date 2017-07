Bemelmans: "Dit is een van de mooiste zeges uit mijn carrière"

Ook Fred Hemmes, de Nederlandse coach van Bemelmans, had een brede glimlach op zijn gezicht na de wedstrijd. "Dit is ongelooflijk. Alle puzzelstukjes vallen hier in elkaar."

"Hij heeft heel hard gewerkt en plukt daar nu de vruchten van. Ik ben zeer tevreden. Het was een heel rare wedstrijd. Na die twee eerste sets had Ruben een dipje. Hij maakte een paar foutjes en Medvedev kon zich herpakken. In de vijfde set heeft Ruben ongelooflijk hard gevochten."

"Wimbledon is zijn toernooi. Hij speelt zo goed op gras. Hij zal nu ongetwijfeld opnieuw de top 100 induiken en ik denk dat hij nog een mooie toekomst heeft als hij zich aan onze afspraken houdt. Ruben is heel getalenteerd maar hij moet meer ballen hebben. Zo simpel is het."