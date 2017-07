Darcis is 1 van 4 Belgen op 2e Wimbledon-dag: "Ook zonder Goffin doe ik mijn ding"

Sporza beschikt niet over de live-tv-rechten van Wimbledon. In de mate van het mogelijke biedt het sportblok in Het Journaal wel verslagen en reacties aan van de Belgen. In Sporza Tour op Radio 1 krijgt u de hele dag lang updates van Dirk Gerlo, onze commentator ter plaatse. In het matchcenter van sporza.be kunt u alle matchen spel per spel volgen.