Haas na exit door Bemelmans: "Mijn lichaam werkt niet meer mee"

De ex-nummer twee van de wereld blikte vol weemoed terug, nadat de halvefinalist van 2009 een staande ovatie had gekregen op Court 16. "Er gaan een pak emoties door mij heen. Het is natuurlijk nooit fijn om in de eerste ronde te verliezen. Maar ik ben blij dat ik terug ben geweest, dat ik het nog eens probeerde en dat ik voor mijn familie en kinderen kon spelen."

"Ik had een paar kansen om de vierde set te winnen met een paar setpunten. Wie weet wat er gebeurd was in de vijfde set. Die had ik graag gespeeld. Maar het mocht niet zijn."