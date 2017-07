Maandag dag 1 van Wimbledon met 3 Belgen, dag -1 met Wickmayer en Clijsters

Toen ik Venus enkele weken geleden op Roland Garros ontmoette, zat ze helemaal in haar ritme en was het te moeilijk voor mij. Het wordt een mooie maar zware uitdaging.

"Toen ik haar enkele weken geleden op Roland Garros ontmoette, zat ze helemaal in haar ritme en was het te moeilijk voor mij. Het wordt een mooie maar zware uitdaging. Maar ik heb niks te verliezen."

Maryna Zanevska (WTA-119) neemt het in de vierde match vanaf 14.30u op Court 2 op tegen de Britse Heather Watson (WTA-102), die deze week nog de halve finales speelde op Eastbourne.

"Ik was verrast dat ik meteen op de hoofdtabel stond, want ik had me voorbereid op de kwalificaties. Ik verheug me erop om er tegenaan te gaan. Wimbledon is heel speciaal", zegt Zanevska.

Ruben Bemelmans tot slot treft de Duitser Tommy Haas in de derde wedstrijd vanaf 12.30u op court 16.

Yanina Wickmayer, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Steve Darcis krijgen een dagje extra inlooptijd.