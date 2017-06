Elise Mertens ontmoet Venus Williams ook op Wimbledon

Elise Mertens krijgt in de eerste ronde dus Venus Williams voorgeschoteld. De Amerikaanse, vijfvoudig winnares van Wimbledon, klopte Mertens dit jaar al in de derde ronde op Roland Garros. Williams is er in Londen voor de 20e keer bij, Mertens voor het eerst.

Kirsten Flipkens mag zich misschien opmaken voor een duel tegen de nummer één van de wereld. Als Flipkens haar eerste wedstrijd wint tegen de Japanse Doi, dan wacht normaal gezien Angelique Kerber in de tweede ronde.