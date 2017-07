Djokovic rekent ook op Wimbledon op Agassi

Novak Djokovic (ATP-4) nam begin mei afscheid van zijn coach en omkadering, in een poging om een tegenvallende periode in zijn carrière af te sluiten.

Voor Roland Garros deed de Serviër een beroep op André Agassi. Djokovic verloor in Parijs in de kwartfinales, maar kan ook op Wimbledon op de steun van de 8-voudige grandslamwinnaar rekenen.

"Hij blijft in Londen zolang dat nodig is", legt Djokovic uit. "De dagen die we hebben doorgebracht tijdens Roland Garros waren zeer waardevol. Zijn aanwezigheid is heel goed voor mij, maar ook voor deze sport."