2 van de 4 Belgische mannen overleven eerste voorronde op Wimbledon

Ruben Bemelmans is goed begonnen aan de kwalificaties op Wimbledon. In de eerste ronde rekende hij in drie sets af met de Fransman Lamasine. Ook Joris De Loore staat in de tweede ronde. Hij klopte de Hongaar Balazs in twee sets

Kimmer Coppejans zal niet op de hoofdtabel prijken. Hij botste in de eerste kwalificatieronde op de Oostenrijker Ofner. In een zenuwslopende derde set trok Coppejans aan het kortste eind: 10-8. Ook Yannick Reuter verloor meteen.

De kwalificaties van het vrouwentoernooi, met Alison Van Uytvanck, gaan dinsdag van start.